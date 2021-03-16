Российская биатлонистка Маргарита Васильева рассказала в инстаграме, что заболела пневмонией.

«Когда нет сил держать даже телефон. 39,5. Подозрение на пневмонию… Подтвердилась», — написала биатлонистка в сторис.

Напомним, что еще в сентябре 2019 года Маргариту Васильеву дисквалифицировали на 18 месяцев. Причиной стало нарушение биатлонисткой антидопинговых правил — спортсменку наказали за три подряд пропуска внесоревновательного допинг-тестирования.

Сообщалось, что IBU разрешил ей тренироваться с командой с 17 января. С 17 марта Васильевой можно было выступать на соревнованиях.

Васильева планировала свое возвращение на чемпионат России 2021 года в Ханты-Мансийске.