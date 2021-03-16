Бывшая супруга экс-футболиста петербургского «Зенита» и сборной России Алиса Казьмина угодила в больницу с коронавирусом. Об этом сообщила мать Алисы в Instagram.

«Теперь коронавирусная пневмония и другая больница», — сказала она, отвечая на вопросы.

Ранее мать Андрея Аршавина потдала на Казьмину в суд за незаконное проживание в ее квартире. Помимо этого экс-жена Аршавина борется с серьёзной болезнью. По её словам, у неё диагностировали аутоиммунный некроз лобной, клиновидной и решётчатой пазух. Сейчас наступила ремиссия.

Из-за болезни внешность Алисы сильно изменилась: она фотографировалась только с прикрытым носом. Недавно Алиса Аршавина провела четыре дня в искусственной коме.