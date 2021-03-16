Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, рассказал, что мечтает принять участие в пяти Олимпиадах.

«Какая твоя мечта, сколько ты хочешь Олимпиад пройти?» – спросили у Гном Гномыча.

«Пять», – ответил юный фигурист.

Напомним, что отец Саши Плющенко принял участие в четырех Олимпиадах — в Солт Лэйк Сити в 2002-м (серебро), Турин в 2006 (золото), в Ванкувере в 2010-м (серебро) и в Сочи в 2014 — золото в командном соревновании.

В феврале Гном Гномыч оформил победу на турнире «Февральские узоры» по первому юношескому разряду. Александр Плющенко отметил, что был самым младшим среди участников на этом турнире.