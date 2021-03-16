Российская фигуристка, трехкратная чемпионка страны Анна Щербакова в интервью журналу Cosmopolitan рассказал о поддержке своей семьи.

По словам фигуристки, мама не только ездит с ней на все соревнования, но и присутствует почти на всех тренировках — спортсменке так привычнее и спокойнее.

«Раньше она даже прыжки не различала, но со временем стала разбираться. Сейчас она очень многое понимает в фигурном катании, но при этом не пытается меня тренировать, просто поддерживает. Я ей за это очень благодарна», — сказала Щербакова.

Фигуристка отметила, что папа и сестры смотрят на ее выступления как болельщики. Семья также всегда ее поддерживает, переживает, когда Щербакова выступает на соревнованиях.

Щербакова является самой молодой в истории трехкратной чемпионкой России. Третий титул достался ей в декабре 2020 года в Челябинске в возрасте 16 лет.