Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов ответил на тезис, что «Динамо» является фаворитом в серии со СКА.

«Ну вы посмотрите на составы. Они имеют один из лучших комплектов игроков. Я думаю, что только «Авангард» посильнее. А так, считаю, что это самая сильная команда по составу», — приводит слова Крикунова «Чемпионат».

По словам тренера, то, что «Динамо» обыграло СКА в регулярном чемпионате — это совсем иное. В плей-офф будут несколько совсем другие игры. Мы тоже проиграли Череповцу все матчи, кроме одного, и до этого ещё шесть матчей из семи проиграли. Поэтому победы в регулярке ни о чём не говорят.

Ранее Владимир Крикунов поделился ожиданиями от противостояния с петербургским СКА во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина.

Напомним, первые две встречи серии пройдут в Санкт-Петербурге 18 и 20 марта, затем противостояние продолжится в столице 22 и 24 марта. Если потребуются дополнительные встречи, они состоятся 26 марта (в СПб), 28 марта (в Москве) и 30 марта (в СПб).