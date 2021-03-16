В сети появилось видео трагического эпизода, который произошел 12 марта в матче регулярного чемпионата МХЛ между ярославским «Локо» и петербургским «Динамо». Шайба, пущенная защитником ярославцев Дмитрием Тювелиным, попала в голову Тимуру Файзутдинову, что привело к его смерти спустя 4 дня.

Как мы видим, после броска из средней зоны шайба попала Файзутдинову в область головы и ему оказывают первую помощь, а затем уносят на носилки. Хоккеист находился в больнице Ярославля в реанимации. Сегодня, 16 марта, стало известно, что его состояние критическое. Спасти Тимура не удалось.

Все ближайшие матчи Континентальной хоккейной лиги и Молодёжной хоккейной лиги начнутся с минуты молчания в память об игроке.