Хоккеист ярославского «Локо» Дмитрий Тювилин, бросивший шайбу в голову игроку «Динамо» СПб Тимуру Файзутдинову, отреагировал на его смерть.

Хоккеист молодежной команды «Локомотива» выложил фото погибшего хоккеиста в сторис своего инстаграма, никак не подписав снимок.

Напомним, что после попадания шайбы в голову, Тимура Файзутдинова срочно госпитализировали в одну из ярославских больниц. Состояние 19-летнего хоккеиста все это время было критическим. Врачи делаливсе возможное, но 16 марта стало известно о его смерти.

На странице клуба «Локо» в социальной сети болельщики пожелали сил и стойкости Тювилину. Следующие матчи КХЛ и МХЛ начнутся с минуты молчания и пройдут в память об игроке.