Петербургский «Зенит» сегодня, 17 марта, сыграет против московского ЦСКА в рамках 23-го тура чемпионата России по футболу в сезоне-2020/21.

Игра состоится в Москве на «ВЭБ-арене», начало матча назначено на 20:00 по московскому времени.

Центральный матч тура рассудит арбитр Евгений Кукуляк, ему помогать на боковых линиях будут Дмитрий Мосякин и Алексей Воронцов, а резервным рефери назначен Павел Шадыханов. В качестве арбитров VAR будут работать Игорь Панин и его ассистент Антон Аверьянов.

«Зенит» сейчас идет на первом месте в турнирной таблице РПЛ, в прошлом туре команда Сергея Семака впервые выиграла после рестарта сезона. До этого футболисты «Зенита» вылетели из Кубка, проиграли «Рубину» и сыграли вничью с «Ростовом».

Полное расписание 23-го тура РПЛ можно найти здесь.