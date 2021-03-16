Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг высказался о смерти капитана молодежного хоккейного клуба «Динамо» Санкт-Петербург Тимура Файзутдинова.

Слова Ротенберга цитирует портал РИА Новости.

«Мы выражаем соболезнования семье Тимура, его родным и близким, хоккейному клубу «Динамо» (Санкт-Петербург). Федерация хоккея России окажет финансовую поддержку его семье», – сказал Ротенберг.

Напомним, сегодня стало известно о смерти Тимура Файзутдинова в ярославской больнице, он несколько дней находился в реанимации после попадания шайбы в голову в матче 1/8 финала Кубка Харламова против «Локомотива». Хоккеисту оказали помощь на льду, а затем врачи боролись за жизнь в больнице, но не смогли его спасти.