Российская фигуристка, трехкратная чемпионка России Анна Щербакова рассказала о том, какие планы она имеет на дальнейшую спортивную карьеру и кем себя видит в будущем.

В интервью журналу Cosmopolitan Щербакова отметила, что видит свое будущее в мире фигурного катания. «Не хотелось бы загадывать, но есть желание кататься долго. Понимаю, что пройти длинный путь гладко невозможно, будут взлеты и падения», — сказала фигуристка.

По мнению Щербаковой, ее любовь к этому виду спорта поможет преодолеть все трудности и порадоваться всему хорошему, что встретится ей на этом пути.

Напомним, к 16 годам Анна Щербакова выиграла уже три чемпионата России по фигурному катанию, стала призером финала Гран-при и чемпионата Европы.