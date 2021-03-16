Представьте себе: в футбольной Лиге Европы в решающем матче за трофей сошлись два российских клуба. Возможно ли такое? Сегодня — вряд ли. А вот в волейболе — это данность.

Уже завтра, 17 марта, в финале второго по значимости (после Лиги чемпионов) волейбольного европейского турнира сойдутся две российские команды. В финале Кубка ЕКВ играют московское «Динамо» и петербургский «Зенит».

Противостояние состоит из двух встреч. Первый матч играется в Москве, ответная игра 25 марта в Санкт-Петербурге. В случае обмена победами с счетами 3:0 или 3:1 или взаимным триумфом 3:2, обладатель Кубка ЕКВ определится в так называемом «золотом сете», который пройдет сразу после второй игры до 15 очков.

Для «Зенита» возможный успех станет первым в недолгой истории клуба. В какой-то степени, петербуржцы могут стать последователями ленинградского «Автомобилиста», который под руководством знаменитого тренера Вячеслава Платонова брал Кубок ЕКВ в 80-е годы. «Зенит» мог сделать это еще в прошлом году, но тогда турнир пришлось остановить из-за пандемии коронавируса — полуфинальная пара новосибирского «Локомотива» и «Зенита» так и осталась без победителя.

Как видим, Кубок ЕКВ является достаточно успешным для российских клубов. Еще в сезоне 2006/07 трофей брал «Факел» из Нового Уренгоя, в сезоне 2008/09 – белгородский «Локомотив-Белогорье», в сезонах 2011/12 и 2014/15 – московское «Динамо». В последний раз обладателем трофея из России становилось «Белогорье», выиграв Кубок ЕКВ в сезоне 2017/18.

Как тут не вспомнить путь «Зенита» в финал турнира. Для попадания в решающий матч петербуржцам потребовался титанический труд. В полуфинале «Зенит» играл с бельгийским «Греньярдом». Выиграв в Петербурге 3-1 по сетам, «Зенит» проиграл в гостях 0:3. По регламенту игрался тот самый «золотой сет» до 15 очков. И вот здесь «Зениту» пришлось пройти через 4 (!) матчбола. По ходу сета команда Туомаса Саммельвуо уступала со счетом 10:14, но героически зацепилась за баланс. В результате была одержана победа — 18:16.

Для «Динамо» выход в финал получился проще. Коллектив Константина Брянского уступил лишь в одной партии в полуфинале французскому «Монпелье» 3:0 дома и 3:1 в гостях. «Динамо» имеет преимущество перед «Зенитом» и по личным встречам — клуб переиграл сине-бело-голубых в финале Кубка России, который состоялся в Петербурге в декабре.

Интересны и персоналии — связующий «Динамо» Павел Панков, например, два сезона отыграл в «Зените». А петербургский клуб вправе рассчитывать на кубинского легионера Ореола Камехо, который восстановился после травмы. Нельзя забывать и про игроков сборной России из «Зенита» — Егора Клюку, Ивана Яковлева и Виктора Полетаева. Последний все же летит с командой в Москву и, возможно, сыграет, несмотря на недавнюю травму.

Начало первой игры финала Кубка ЕКВ 17 марта в 19:00.