Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков рассказал о том, почему у российской команды нет медального плана на чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме.

В интервью порталу «Спорт день за днем» Горшков заявил, что федерация никогда не ставит медальных планов и сейчас его не имеет.

«Медальные планы – это самое неблагодарное дело. Спорт – плохо предсказуемая вещь. Мы надеемся, что наши спортсмены выступят так хорошо, как только смогут«, — объяснил позицию федерации Горшков.

Напомним, чемпионат мира по фигурному катанию 2021 года в шведском Стокгольме стартует уже на следующей неделе. Турнир пройдет с 22 по 28 марта, медали разыграют в четырех видах — женском и мужском одиночном катании, парном катании и танцах на льду.