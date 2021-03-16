В молодежном хоккейном клубе «Динамо» Санкт-Петербург прокомментировали новости о смерти 19-летнего капитана команды Тимура Файзутдинова после попадания шайбы в голову в матче Кубка Харламова.

Слова представителя пресс-службы клуба приводит агентство ТАСС.

«Тимур сам из Челябинска, где будут проходить похороны и прощание – пока решается», — сообщили в клубе. Также в МХК «Динамо» отметили, что клуб взял на себя все расходы по лечению Тимура, которое проводилось под его четким контролем, а также под контролем губернатора Ярославской области. «Делалось абсолютно все для Тимура, что только можно было сделать», — заявили в клубе.

Тимур Файзутдинов получил травму 12 марта в матче Кубка Харламова против ярославского «Локомотива». Три дня врачи боролись за его жизнь.