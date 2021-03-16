22-я ракетка мира Карен Хачанов с победы стартовал на турнире в Дубае. В 1/16 финала российский теннисист в трех партиях сломил сопротивление австралийца Алексея Попырина — 6:4, 3:6, 7:6 (7:4).

Поединок продолжался 2 часа 19 минут. В активе победителя 5 подач навылет, один реализованный брейк-пойнт из пяти и 73 процента выигранных очков на первой подаче. Попырин, занимающий 86-е место в рейтинге ATP, сделал сразу 18 эйсов, но допустил две двойные ошибки — в два раза больше соперника.

Хачанов пропускал первый круг и стал вторым россиянином, пробившимся в 1/8 финала. Ранее это сделал Аслан Карацев, нанесший поражение британцу Дэниэлу Эвансу — 6:4, 4:6, 6:4. Также сегодня в третий круг может пробиться Андрей Рублёв, встречающийся с финном Эмилом Руусувуори.