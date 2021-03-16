Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий спел песню про интимное видео с участием нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы.

Наставник посетил шоу «Плохие песни», где ему требовалось рассмешить оппонента, исполнив песню на известный мотив с измененным текстом. Слуцкий спел такой куплет:

«Недавно в трендах видел ролик на ютубе.

Просмотров больше, чем у матчей РПЛ.

Всем показал, что нужно делать дома Дзюба

Великолепною пятеркой на руке».

Полностью выпуск передачи можно посмотреть на YouTube-канале slow slow cow.

Из-за скандального видео Дзюба не получил вызов в сборную России на заключительные матчи Лиги наций в 2020 году. Главный тренер команды Станислав Черчесов объяснил решение не привлекать лучшего бомбардира желанием дать тому возможность уладить семейные вопросы.

Вчера стало известно, что Дзюба вошел в список 27 футболистов, приглашенных на отборочные матчи чемпионата мира-2022. Как заявил Черчесов, нападающий вернется в национальную команду в качестве капитана.