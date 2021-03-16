Врач сборной России по лыжным гонкам Сергей Чечиль рассказал подробности перелома руки у Натальи Непряевой и ее восстановления.

Спортсменка сломала пястную кость во время гонки на этапе Кубка мира в Фалуне в конце января. Из-за этого ее участие в чемпионате мира в Оберстдорфе было под вопросом. Однако Непряева успела восстановиться к главному старту сезона.

Впрочем, по словам врача, ее функциональное состояние на чемпионате мира было далеко не идеальным, лыжница выступила не на максимуме возможностей. «Операция — мощнейший стресс для организма. Плюс вылетела важная часть тренировочного процесса. Она могла делать упражнения только на ноги, а это уже совсем не то», — приводит слова Чечиля «Спорт-экспресс». «Было очень важно не допустить повторной травматизации. Если бы Наташа снова упала на руку, последствия могли быть очень серьезными, вплоть до инвалидности», — добавил он.

На ЧМ-2021 в Оберстдорфе Непряева завоевала серебро в составе женской эстафетной четверки. В командном спринте вместе с Юлией Ступак она заняла 4-е место.