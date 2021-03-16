Гимн России на хоккейном чемпионате мира-2021 в Риге, который пройдет с 21 мая по 6 июня, будет заменен гимном Международной федерации хоккея (IIHF).

Вместо российского флага будет использован эмблема Олимпийского комитета России (ОКР), — передает РИА «Новости», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что вместо гимна России на матчах турнира будут включать «Катюшу». Однако CAS наложил запрет на использование этой песни российскими командами и спортсменами на крупных международных соревнованиях. Запрет на выступления под национальными символами (флагом, гербом и гимном) России действует до 16 декабря 2022 года.

Аналогичные правила будут действовать в отношении женской сборной России на чемпионате мира, который пройдет с 6 по 16 мая в Канаде.

На мужском ЧМ-2021 в Риге сборная России сыграет в одной группе с командами Чехии, Великобритании, Словакии, Дании, Швейцарии, Швеции и Беларуси. Матчи этого октета пройдут в Олимпийском спорткомплексе.