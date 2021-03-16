Российский теннисист Андрей Рублев пробился в третий круг турнира ATP, проходящего в Дубае (ОАЭ).

В 1/16 финала восьмая ракетка мира переиграла в двух сетах финского теннисиста Эмила Руусувуори, занимающего 87-ю позицию в рейтинге ATP.

Встреча продолжалась один час двадцать минут. За это время Рублёв шесть раз подал навылет, не сделал ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи. В активе его соперника шесть эйсов, шесть двойных ошибок. Финн обошелся без брейков.

Соперником Рублева по в 1/8 финала турнира Dubai Duty Free Tennis Championships станет победитель матча между американцем Тейлором Фрицем и грузином Николоз Басилашвили.