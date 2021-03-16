Тренер российской пары действующих чемпионов Европы Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Александр Жулин рассказал о подготовке танцоров к чемпионату мира.

По словам специалиста, форма фигуристов была хорошей. Спортсмены находятся в Новогорске на изоляции, а завтра начинают тренировки. Здоровье, по словам, Жулина никого не беспокоит.

«Надо приехать на турнир, посмотреть, пока сложно сказать, кто в какой форме», — ответил Жулин на вопрос, кто является фаворитом ЧМ.

Напомним, что пара выиграла финал Кубка России. Для Синициной и Кацалапова этот старт стал первым после длительного перерыва, вызванного последствиями коронавируса. Партнерша тяжело перенесла болезнь и испытывала проблемы с дыханием, пара была вынуждена пропустить чемпионат России.

Чемпионат мира состоится в Стокгольме с 22 по 28 марта.