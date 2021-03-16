Российская теннисистка Дарья Касаткина, посеянная под восьмым номером, пробилась во второй раунд соревнований WTA-500 в Санкт-Петербурге Ladies Trophy. В двух сетах она переиграла представительницу Дании Клару Таусон со счетом 6:4, 7:6 (7:0).

Встреча продолжалась один час 54 минуты. В активе Касаткиной один эйс, шесть двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из шестнадцати. Её соперница один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из тринадцати.

Во втором круге Касаткина сыграет с белорусской теннисисткой Александрой Саснович.

Турнир в Санкт-Петербурге проходит с 15 по 21 марта. Призовой фонд соревнований составляет более $ 1,8 млн.