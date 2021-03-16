Домашнее поражение 0:1 в первом матче плей-офф Лиги чемпионов заметно усложняет задачу «Аталанты» пройти «Реал». Но в преддверии сегодняшнего ответного свидания в Мадриде у поклонников итальянского клуба не должно быть ощущения безнадеги. Реванш видится отнюдь не фантастикой. Но сможет ли команда Алексея Миранчука преподнести сенсацию?

Первое, в чем королевский клуб превосходит соперника, — это, конечно, опыт. Его «сливочные» в еврокубках накопили столько, что никто и рядом не стоял. До того как «Аталанта» в прошлом году совершила прорыв в четвертьфинал Лиги чемпионов, «Реал» успел 13 раз выиграть самый престижный трофей Европы — больше всех. Этот опыт, кажется, и стал главным фактором победы испанского гранда в первой встрече. На фоне огромных кадровых потерь (Серхио Рамос, Марсело, Азар, Бензема…) отряд Зинедина Зидана полностью перекрыл кислород одному из самых ярких атакующих клубов Старого Света, сохранил владения в неприкосновенности, а в концовке еще и забил, заполучив стратегическое преимущество перед повторным свиданием.

Но на эту вымученную викторию «Реала» можно взглянуть и под кардинально противоположным углом. С учетом привходящих обстоятельств мадридцы должны были выжимать гораздо больше, чем скромные 1:0. Когда играешь в большинстве с 17-й минуты, 1:0 на выезде — не такой уж и комфортный задел.

То удаление швейцарского полузащитника Ремо Фройлера, безусловно, облегчило жизнь «Реалу» и сильно усложнило ее «Аталанте». Оно сломало тонкому стратегу Джан Пьеро Гасперини все настройки. Постфактум наставник не стал казнить Фройлера, а эмоционально перевел стрелки критики на арбитра, который, по мнению Гасперини, решением удалить Фройлера с поля убил футбол. Возможно, итальянец с горячим южным темпераментом и перегнул палку в отношении рефери, но с ним ведь можно и согласиться. Ну, не тянул тот фол Фройлера на подступах к штрафной на красную карточку!

В любом случае на «Альфредо Ди Стефано» «Аталанте» придется отыгрываться. Да, у «Реала» поправились Бензема, отгрузивший в минувший уик-энд два гола в ворота «Эльче», и Марсело. Да, мадридцы — прожженные кубковые воины. Но при всем уважении этот не тот «Реал», который брал Лигу чемпионов три года подряд и которого нужно бояться. Можно вспомнить, с каким скрипом «сливочные» вышли из группы, играя с менхенгладбахской «Боруссией», «Интером» и донецким «Шахтером». Тот же «Шахтер» не испугался авторитетов и обыграл мадридцев на их поле. Да и вообще фактор своего поля в эпоху коронавируса нивелирован пустотой трибун.

В конце концов, Миранчук с партнерами могут оттолкнуться от своих достоинств. Благо им тоже есть чем похвастать. В промежутке между двумя матчами плей-офф бергамаски одержали три уверенные победы в четырех турах серии «А» — над «Сампдорией» (2:0), «Кротоне» (5:1) и «Специей» (3:1). Еще стряслось поражение от «Интера» (0:1). Но, во-первых, уступить «на тоненького» мчащемуся на всех порах к скудетто лидеру чемпионата не стыдно. Во-вторых, это был классический вариант матча «на три исхода», в котором миланцам банально больше повезло.

В общем, сегодняшний поединок в Мадриде интригует непредсказуемой развязкой. Не удивимся, если «Реал» повторит участь двух других испанских представителей — «Барселоны» и «Севильи».