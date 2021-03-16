Чемпионка Европы-2019 в одиночном катании Софья Самодурова поделилась планами на ближайшее будущее.

19-летняя спортсменка призналась, что пока не имеет ясности насчет сборов, но знает, над какими элементами предстоит работать. «Нужно добить тройной аксель. И начать заниматься постановкой программ… Сейчас идет больше работа на докрут, чем на выезд. Я чувствую, что могу сделать триксель, чувствую прогресс», — сказала девушка в интервью Sport24.

В нынешнем сезоне ученица Алексея Мишина не попадала на пьедестал на главных стартах. На декабрьском чемпионате России в Челябинске она заняла лишь 10-е место, в московском финале Кубка России в феврале — 8-е. Кроме того, Самодурова останавливалась в шаге от тройки призеров на третьем и четвертом этапах Кубка России.