«Реал» Мадрид сыграет на своем поле с «Аталантой» в рамках 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов. Матч пройдет 16 марта, начало — в 23:00 мск. «Реал» Мадрид — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал» Мадрид

Клуб в данном сезоне проводит не самую яркую и сильную игру, как изначально все думали. Но несмотря на этот факт, команда всё ещё может побороться в Примере и в Лиге чемпионов.

Даже больше, в рамках встречи с сегодняшними соперниками «Реал» Мадрид обыграли соперников на гостевых трибунах с минимальным счётом, именно поэтому всё в руках этого коллектива.

В Примере коллектив Зиндина Зидана также смог обыграть «Эльче» с результатом 2-1 и благодаря этой победе подобрался на несколько пунктов к лидеру таблицы «Атлетико».

Именно эта встреча покажет, что будет дальше с клубом в текущем сезоне, смогут ли они зацепиться за турнир или же всё пойдёт наперекосяк.

«Аталанта»

В рамках первой встречи с сегодняшним соперником клуб очень нестабильно отыграл, да и весь матч был достаточно сложным и проблематичным. Прямо сейчас шансы попасть в 1/4 финала по-прежнему есть, однако смогут ли «Аталанта» добраться до него не понятно.

В Серии А команда располагается на четвёртой строчки и отстаёт от лидера таблицы «Интера» на очень большое количество очков, что делает вероятность камбека сложной. По сути, клуб борется только за второе или третье место.

«Реал» Мадрид — «Аталанта». Ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Реал» Мадрид за 2.10, на ничью за 3.75, а на «Аталанту» — за 3.40

Аналитики считают, что в сегодняшней встрече для «Реала» Мадрида есть все шансы выйти вперёд и забрать матч в свою копилку. Все предпосылки для этого есть, коэффициент на их победу 2.10.