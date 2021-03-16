Бразильский полузащитник «Зенита» Малком отправился вместе с командой в Москву на матч 23-го тура РПЛ с ЦСКА, который пройдет в среду, 17 марта (начало в 20.00).

Об этом 24-летний футболист сообщил, опубликовав в инстаграме фото из самолета. После зимней паузы Малком не провел ни одного матча. Во время сбора в Дубае он получил травму, повредив ногу в товарищеском поединке со сборной Иордании 9 февраля. Тогда игрока эвакуировали с поля на специальной машине.

Впоследствии выяснилось, что Малком избежал серьезной травмы. Врачи прогнозировали возвращение в строй через четыре недели. В нынешнем чемпионате премьер-лиги бразилец провел 15 матчей, в которых забил один гол и заработал две желтых карточки.