Российская фигуристка Софья Самодурова поделилась впечатлениями об откровенной фотосессии Елизаветы Туктамышевой мужскому журналу MAXIM.

На обложке и внутри издания Туктамышева позирует в нижнем белье в разных ракурсах. Самодуровой понравилась фотосессия подруги, с которой они стали теснее общаться в нынешнем сезоне. «Очень красивая!» — сказала она в интервью Sport24.

При этом ученицу Алексея Мишина не удивил больший резонанс вокруг откровенных снимков. «Без негативных отзывов, к сожалению, никак. Кто-то на это смотрит нормально, а кто-то говорит: «Ой, какой ужас». Мне очень понравилось. А самое главное, что понравилось самой Лизе», — сказала Самодурова.

После выступления в финале Кубка России Самодурова и Туктамышева обнялись в подтрибунье арены «Мегаспорт». Туктамышева заняла по итогам турнира четвертое место, что позволило ей отобраться в состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в Стокгольме с 22 по 28 марта.