Игрок команды Team Spirit по CS:GO Борис magixx Воробьёв снялся в фильме от Parimatch в котором рассказал о своём становлении, как киберспортсмена и целях, которые он ставил перед собой для достижении такого результата. Видео с геймером вышло на ютуб-канале букмекерской конторы.

Со старта никто не ставит перед собой цели стать профессиональным игроком. Большинство, кто этим сейчас занимается профессионально, просто играли в эту игру, она им нравилась и была как хобби. Но потом это все переросло в нечто большее. Я не ставил перед собой никаких целей, а просто играл и интересовался киберспортом.

Ранее игрок команды Team Liquid по CS:GO Джонатан EliGE Яблоновски рассказал о влиянии высокого пинга на соревновательные матчи. По словам киберспортсмена, иногда средние показатели для пятерых участников могут быть похожи, но если у одного из геймеров будет очень низкий пинг, а у другого очень высокий, то для второго играть будет намного более проблематично. Об этом он сообщил в твиттере.