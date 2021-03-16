Игрок команды Gambit Esports по CS:GO Сергей Ax1Le Рыхторов поделился историей о том, как у него украли аккаунт в Steam. По его словам, спастись он кражи и от VAC-бана ему помог киберспортсмен Стефан 1mpala Айлазян. Об этом геймер сообщил в интервью на escorenews.com

Ужасная история. Я тогда сидел в школе, был вечерний матч. В ВК мне написал человек, сказал, что у наших противников какие-то вопросы ко мне и команде. В итоге я по своей глупости профукал аккаунт, очень переживал. Побежал домой, и мы откупились — отдали 15 тысяч.1mpala мне тогда помог — скинул деньги, и я вернул аккаунт.

Ранее игрок команды Team Spirit по CS:GO Борис magixx Воробьёв снялся в фильме от Parimatch в котором рассказал о своём становлении, как киберспортсмена и целях, которые он ставил перед собой для достижении такого результата. Видео с геймером вышло на ютуб-канале букмекерской конторы.