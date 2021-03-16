Менеджер команды Alliance по Dota 2 Мария Гунина рассказала о деталях регистрации на Dota Pro Circuit 2021 для коллективов. По её словам, слот принадлежит именно тому человеку, который оформлял заявку на регистрацию на турнир, именно поэтому, если слот принадлежит организации, то она может изменить хоть пять игроков состава. Об этом Гунина сообщила в комментарии для dota2.ru

Правила действительно таковы, что слот принадлежит тому, кто регистрировал команду. Это правило в действии можно наблюдать на примере VP.Prodigy (осталось всего 2 игрока из первоначального состава), Dota Team (остался всего 1 игрок из первоначального состава) и т.д.

Ранее Мария Inverno Гунина поделилась своими мыслями о влиянии времён года на рейтинговый подбор игр в дисциплине. По её словам, именно в весенний период в матчмейкинге можно встретить больше «отбитых неуравновешенных людей». Об этом Гунина сообщила в твиттере.