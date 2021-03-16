Немецкий биатлонист, двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира Арнд Пайффер объявил о завершении карьеры. 18 марта ему исполнится 34 года.

О решении уйти из профессионального спорта Пайффер сообщил на своей странице в Facebook. «Окончание сезона — идеальное время для ухода. Этой зимой я все еще мог радоваться некоторым успехам, и было замечательно чувствовать себя конкурентоспособным», — написал немец.

Единственное олимпийское золото в личных дисциплинах Пайффер завоевал на Играх-2018 в Пхенчхане в спринте. На чемпионате мира-2021 в Поклюке он взял серебро в индивидуальной гонке на 20 км. Гонки на этапе Кубка мира в Эстурсунде, который подведет черту под соревнованиями биатлонистов в сезоне-2020/21, станут последними для немца в карьере.