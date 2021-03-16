Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отреагировал на смерть защитника и капитана клуба МХЛ «Динамо» (Санкт-Петербург) Тимура Файзутдинова.

Легендарный вратарь ЦСКА и сборной СССР выразил соболезнования родным и близким погибшего. «Хочу выразить глубокие соболезнования от ФХР и себя лично. Это несчастный случай», — цитирует Третьяка ТАСС.

Файзутдинов умер 16 марта в больнице Ярославля, куда был доставлен четырьмя днями ранее. В матче плей-офф МХЛ между «Динамо» и «Локо» шайба после броска игрока ярославского клуба Дмитрия Тювилина попала 19-летнему хоккеисту в висок. Врачи не смогли спасти жизнь Тимура.

Ближайшие матчи МХЛ и КХЛ начнутся с минуты молчания в память о Файзутдинове.