Ведущие американского подкаста о фигурном катании Джонатан Бейер и Дэвид Лиз посоветовали заслуженному тренеру России Этери Тутберидзе набрать в группу новых хореографов.

По мнению журналистов, Даниил Глейхенгауз не справляется в одиночку с огромной нагрузкой, и ему требуются помощники. В частности, Бейер считает, что наставнику не хватает вдохновения. «Нужно просто уметь слушать музыку, и она сама подскажет, как ставить программу. Хотя где ему брать вдохновение, если он делает по 800 программ в день?» — приводит слова Бейера Inoprosport.ru.

«Именно поэтому группе нужны еще хореографы. Но все упирается в финансы. Свои баллы они все равно получат. Так зачем заморачиваться?» — задался вопросом Лиз.

Глейхенгауз работает в группе Тутберидзе после Олимпиады-2014 в Сочи. В 2019 году он удостоился звания заслуженного тренера России. Он поставил короткую программу для олимпийской чемпионки Пхенчхана-2018 Алины Загитовой.