«Коламбус» поместил российского нападающего Михаила Григоренко на драфт отказов. В течение 48 часов любой клуб может забрать 26-летнего хоккеиста.

О выставлении игрока на драфт отказов сообщил в твиттере журналист Эллиотт Фридмэн.

В нынешнем сезоне Григоренко провел 18 матчей и набрал 7 (2+5) очков при показателе полезности «-1». Уроженец Хабаровска перешел в «Коламбус» по окончании прошлого сезона из ЦСКА, с которым завоевал Кубок Гагарина. В составе национальной сборной России он стал олимпийским чемпионом на Играх-2018 в Пхенчхане, а также бронзовым призером чемпионата мира-2019 в Словакии.

По контракту с «Блю Джекетс» Григоренко зарабатывает 1,2 млн долларов в год. Форвард был задрафтован «Баффало» в 2012 году под общим 12-м номером. После ухода из стана «Сэйбрз» и до возвращения в Россию он сыграл два сезона за «Колорадо».