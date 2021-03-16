Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил шансы сине-бело-голубых в выездном матче с ЦСКА и на защиту чемпионского титула.

Московский и петербургский клубы встретятся 17 марта на поле столичной команды в рамках 23-го тура РПЛ. В таблице соперников разделяют пять очков — «Зенит» лидирует, ЦСКА идет третьим.

По мнению Петржелы, завтра армейцы не смогут сократить отставание. «Уверяю, «Зенит» не проиграет. Ничья или победа, но не поражение. Более того, «Зенит» в этом сезоне не упустит чемпионство. Ни в коем случае», — приводит комментарий чешского специалиста «Спорт-экспресс».

В поединке первого круга 19 августа команда Сергея Семака была сильнее — 2:1. В последнем туре «Зенит» разгромил «Ахмат» (4:0), а ЦСКА оступился в гостях у «Арсенала» — 1:2.