Американский нападающий нигерийского происхождения Дэрил Дайк попал в сферу интересов «Спартака». При росте 188 см 20-летний футболист весит 100 кг.

По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость Дайка составляет 5 млн евро. Он выступает за «Барнсли» из английского Чемпионшипа (Д2), который арендовал игрока у «Орландо Сити». В 10 матчах во всех турнирах форвард забил три гола, — сообщает Sports.ru.

Дайк приходится двоюродным братом бывшему форварду «Спартака» нигерийцу Эммануэлю Эменике, последним клубом которого был бельгийский «Вестерло». Его сестра Кортни играла за сборную Нигерии. Дэрил дебютировал за сборную США в январе этого года в товарищеском матче с командой Тринидада и Тобаго.