Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович отреагировал на первый за почти пять лет вызов в сборную Швеции.

«Бог возвращается», — написал 39-летний футболист в инстаграме, добавив тег официального аккаунта сборной Швеции. В конце марта скандинавы стартуют в квалификации чемпионата мира-2022. 25 марта они сыграет с грузинами, 28-го — с косоварами.

Последний раз Ибрагимович выходил на поле в футболке национальной команды на чемпионате Европы-2016 во Франции. Там шведы сыграли вничью с ирландцами (1:1), проиграли итальянцам (0:1) и бельгийцам (0:1) и не вышли из группы. Ибрагимович провел все три матча от звонка до звонка. По окончании турнира он объявил о завершении карьеры в сборной. В 116 матчах за сборную Швеции в течение 15 лет форвард забил 62 гола — это лучший показатель в истории команды.