В Лиге чемпионов 17 марта определятся последние четвертьфиналисты: в ответных матчах 1/8 финала «Челси» померится силами с «Атлетико», «Бавария» примет «Лацио».

Повторный матч между английским и испанским клубом, как и первый, пройдет на нейтральном поле «Пушкаш-Арены» в Будапеште. В первой встрече лондонцы были сильнее 1:0 благодаря точному удару через себя в исполнении Оливье Жиру.

«Лацио» в Мюнхене попробует совершить чудо после крупного фиаско на родном «Олимпико» (1:4). «Бавария» является действующим обладателем трофея.

В последних турах своих чемпионатов «Атлетико» сыграл вничью с «Хетафе» (0:0), «Челси» разошелся миром с «Лидсом» (0:0), «Бавария» обыграла «Вердер» (3:1), «Лацио» с трудом одолел аутсайдера серии «А» «Кротоне» (3:2).