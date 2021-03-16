Фигурист Андрей Лазукин сообщил, что собирается вернуться в профессиональный спорт, несмотря на длительный простой из-за тяжелой травмы.

Лазукин заявил, что еще не закончил карьеру и планирует выступать в следующем сезоне. «В начале марта начал полноценно кататься. Пока делаю в основном подготовительные упражнения, занимаюсь ОФП. По прыжкам — начал исполнять тройные. Понятное дело, все пока идет не так гладко», — сказал ученик Алексея Мишина в интервью «Спорт-экспрессу».

23-летний спортсмен почти полностью пропустил два последних сезона из-за разрыва правого коленного сустава и последующей операции. На чемпионате мира-2019 в Фукуоке он представлял Россию вместо Максима Ковтуна, который не поехал в Японию по медицинским показаниям, и занял 10-е место, набрав рекордную для себя сумму баллов.