Испанский теннисист Рафаэль Надаль объявил, что не выступит на турнире серии Masters в Майами.

Помимо 20-кратного победителя «Больших шлемов», в курортный город на полуострове Флорида не приедут чемпион US Open-2020 Доминик Тим, австралиец Ник Кирьос, француз Ришар Гаске. Ранее с турнира снялись Роджер Федерар и Стэн Вавринка.

О решении пропустить соревнования Надаль объявил в твиттере. Он объяснил это желанием восстановиться после травм и лучше подготовиться к грунтовому сезону, апогеем которого станет парижский «Ролан Гаррос». Ранее Надаль снялся с турниров в Роттердаме и Акапулько, а также отказался от wild card на турнире в Дубае.

На Australian Open-2021 испанец дошел до четвертьфинала, где уступил в пяти партиях греку Стефаносу Циципасу.