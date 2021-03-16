Российский защитник Даниил Мироманов продолжит карьеру в клубе НХЛ «Вегас Голден Найтс», с которым заключил контракт на следующий сезон.

Об этом сообщил генеральный менеджер «золотых рыцарей» Келли Маккриммон.

Последним клубом 23-летнего хоккеиста был «Сочи». В минувшем регулярном чемпионате КХЛ он провел 58 матчей и набрал 29 (10+19) очков, войдя в топ-10 лучших бомбардиров лиги среди защитников. До «леопардов» уроженец Москвы выступал за СКА-Неву в ВХЛ, где отметился 22 (9+13) результативными баллами в 43 играх.

На заре карьеры Мироманов уже выступал за океаном. Он провел три года в Главной юниорской лиге Квебека (QMJHL), а также играл за «Манчестер Монархс» в Лиге Восточного побережья (ECHL).

В текущем сезоне НХЛ «Вегас» занимает первое место в Западном дивизионе, набрав 39 очков в 26 матчах и опережая «Миннесоту» на четыре балла.