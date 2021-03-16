Россиянка Маргарита Гаспарян победила в трех сетах француженку Кристину Младенович в первом круге теннисного турнира в Санкт-Петербурге — 6:7 (1:7), 6:1, 6:1.

Матч длился 2 часа 36 минут. Гаспарян, занимающая 126-е место в рейтинге WTA, завершила поединок шестью подряд выигранными геймами. Она сделала четыре эйса и шесть двойных ошибок, а также реализовала 7 брейк-поинтов из 17. Младенович (55-я ракетка мира) дважды взяла подачу соперницы.

В 1/8 финала Гаспарян померится силами с чешской Катериной Синяковой, которая устроила разгром бельгийке Кирстен Флипкенс — 6:1, 6:2. Ранее в эту же стадию пробились еще несколько россиянок: Вера Звонарёва, Дарья Касаткина и Камилла Рахимова. С 1/8 финала вступят в борьбу Светлана Кузнецова, Вероника Кудерметова и посеянная под первым номером Екатерина Александрова.