В Санкт-Петербурге продолжается женский теннисный турнир WTA категории 500 — St. Petersburg Ladies Trophy 2021. В центральном матче игрового дня россиянка Маргарита Гаспарян победила француженку Кристину Младенович.

Матч 1/16 финала прошел в упорной борьбе и продолжался свыше двух с половиной часов. Гаспарян проиграла первую партию на тай-брейке (1:7), но уверенно выиграла вторую и третью. Итоговый счет — 6:7, 6:1, 6:1.

Более рейтинговая Младенович (55-й номер WTA) сделал два эйса, два брейка и допустила четыре двойные ошибки. 126-я ракетка мира Гаспарян отметилась четырьмя подачами навылет и шестью двойными ошибками. В следующей стадии она сыграет с чешкой Катериной Синяковой, которая была сильнее бельгийки Кирстен Флипкенс — 6:1, 6:2.

Самые яркие кадры поединка Гаспарян с Младенович — в фоторепортаже Nevasport.