Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не вошел в список из 11 футболистов, которые начнут ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала». Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

Главный тренер клуба из Бергамо Джан Пьеро Гасперини остановил выбор на следующих игроках: Спортьелло, Толои, Ромеро, Джимсити, Мехле, де Роон, Пессина, Госенс, Малиновский, Пашалич, Муриэль.

«Реал» выйдет на поле домашнего стадиона «Альфредо Ди Стефано» в таком составе: Куртуа, Начо, Серхио Рамос, Варан, Менди, Вальверде, Кроос, Модрич, Лукас Васкес, Бензема, Жуниор Винисиус.

В первом матче мадридцы одержали выездную победу 1:0 благодаря голу Ферлана Менди в концовке. Бергамаски заканчивали ту встречи в меньшинстве из-за удаления Ремо Фройлера на 17-й минуте.