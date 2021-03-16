Вероятной причиной смерти 19-летнего хоккеиста Тимура Файзутдинова стало попадание шайбы в сонную артерию.

Трагедия случилась 12 марта в матче плей-офф МХЛ между «Локо» и петербургским «Динамо» в Ярославле. После броска игрока хозяев Дмитрия Тювилина шайба угодила Файзутдинову в область головы, после чего защитник и капитан «Динамо» рухнул на лед. Хоккеист был доставлен в местную больницу в тяжелом состоянии. 16 марта врачи констатировали смерть.

Когда Тимур находился в ярославской больнице, его отец Рамиль Файзутдинов написал комментарий в официальном сообществе «Динамо», в котором сообщил, что шайба попала его сыну в сонную артерию. Вероятно, это впоследствии и послужило причиной летального исхода.