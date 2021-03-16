Боец смешанных единоборств в наилегчайшем весе Алджамейн Стерлинг ответил на реплику Петра Яна, которого победил на турнире UFC в Лас-Вегасе 7 марта.

Судьи присудили победу американцу ямайского происхождения во втором раунде после того, как россиянин нанес запрещенный удар коленом в голову находившегося в партере соперника. За это нарушение не сумевший защитить титул Ян был дисквалифицирован, а Стерлингу врачи предписали покой в течение двух месяцев.

Ян в твиттере пообещал, что в следующий раз заберет пояс у Стерлинга. «Мне просто нужен один тейкдаун. Если я это сделаю, я опрокину его на спину и устрою длинную ночь этому парню», — написал уроженец Екатеринбурга, прикрепив видеоролик, на котором укладывает соперника на канвас и наносит серию ударов сверху.

Стерлинг отреагировал на сообщение, обратившись к Яну. «Я перебил нападающего в стойке. И ты все еще проигравший, потому что ты чертов идиот», — написал в американец в твиттере.