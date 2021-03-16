На мадридском стадионе «Альфредо Ди Стефано» прозвучал стартовый свисток на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Аталантой».

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В первой встрече испанский клуб добился выездной победы — 1:0. В ответном поединке «сливочных» устроит любой исход, кроме поражения. В случае виктории «Аталанты» со счетом 1:0 команды продолжат выяснять отношения в дополнительные 30 минут.

Главный тренер клуба из Бергамо Джан Пьеро Гасперини оставил в запасе российского полузащитника Алексея Миранчука. В средней линии итальянский специалист сделал ставку на нидерландца Мартена де Роона, итальянца Маттиа Пессину, украинца Руслана Малиновского и хорвата Марио Пашалича.