Бывший главный тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич заявил, что защитник «Зенита» Деян Ловрен является соучастником дела о коррупции в хорватском футболе.

По словам Мамича, в преступной схеме были задействованы также Ловрен и полузащитник «Реала», обладатель «Золотого мяча» Лука Модрич. «Я брал деньги у «Динамо» через Ловрена и Модрича. Если братья Мамич должны вернуть деньги, то Ловрен и Модрич тоже должны это сделать. Я рад, что их не считают причастными к делу, но они соучастники. У них есть деньги из бюджета клуба», — цитирует Мамича «Спорт-экспресс» со ссылкой на хорватский источник.

За финансовые махинации с трансферами Мамича приговорили к 4 годам 8 месяцам тюрьмы. Его брат Здравко, ранее занимавший должность спортивного директора «Динамо» осужден на 6,5 лет. Сроки получили также бывший директор клуба Дамир Врбанович (3 года) и налоговый инспектор Милан Пернар (3 года 2 месяца).

Ловрен перешел в «Зенит» из «Ливерпуля» в июле 2020 года и подписал трехлетний контракт. В основной состав загребского «Динамо» он входил с 2005 по 2010 годы.