45-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова успешно стартовала на St. Petersburg Ladies Trophy, обыграв в 1/16 финала турчанку Чалу Бюйюкакчай — 6:4, 6:4.

Поединок продолжался 1 час 32 минуты. Бюйюкакчай пробилась в основную сетку из квалификации. В рейтинге WTA она занимает 181-е место.

Павлюченкова допустила три двойные ошибки, выиграла 74 процента розыгрышей на своей первой подаче и 62 процента — на второй. Она реализовала три брейк-поинта из десяти, соперница — один из четырех. В 1/8 финала россиянка встретится с победительницей матча Катарина Завацкая (Украина) — Анастасия Гасанова (Россия).

Ранее стадию 1/16 финала преодолели Маргарита Гаспарян, Вера Звонарёва, Дарья Касаткина и Камилла Рахимова. Вероника Кудерметова, Светлана Кузнецова и Екатерина Александрова пробились в следующий круг «автоматом».