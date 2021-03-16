Министр спорта России Олег Матыцин принес соболезнования в связи с трагической смертью хоккеиста Тимура Файзутдинова, скончавшегося после попадания шайбы в голову во время матча МХЛ.

Капитан «Динамо» из Санкт-Петербурга получил смертельную травму 12 марта в поединке Кубка Харламова против ярославского «Локо». После инцидента его в тяжелом состоянии увезли в больницу, где его жизнь поддерживали медицинские аппараты. Увы, 16 марта врачи констатировали смерть 19-летнего парня.

«Это настоящая трагедия, что во время хоккейного матча случилось такое роковое стечение обстоятельств. Из жизни ушел молодой и талантливый спортсмен. Капитанами становятся только лидеры. Он страстно любил хоккей и погиб из-за несчастного случая на площадке», — приводит слова пресс-служба Минспорта.

В связи с трагедией ближайшие матчи КХЛ и МХЛ начнутся с минуты молчания в память о Тимуре Файзутдинове.