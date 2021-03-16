«Реал» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, победив на своем поле «Аталанту» в повторном матче 1/8 финала — 3:1.

Российский полузащитник итальянского клуба Алексей Миранчук появился на поле на 84-й минуте при счете 1:2, заменив колумбийского нападающего Луиса Муриэля.

По сумме двух встреч «Реал» победил с общим счетом 4:1. В ответном матче первый гол забил нападающий Карим Бензема на 34-й минуте. Закрепил перевес мадридцев защитник и капитан Серхио Рамос, реализовавший пенальти на 60-й минуте. Муриэль сократил отставание на 83-й минуте, однако уже через две минуты Марко Асенсио вновь увеличил преимущество «сливочных».

«Реал» — пока единственный испанский клуб, преодолевший начальную стадию плей-офф. Ранее выступление в в турнире завершили «Барселона», уступившая «ПСЖ» (1:4 и 1:1), и «Севилья», оказавшаяся слабее дортмундской «Боруссии» (2:3 и 2:2). 17 марта мадридский «Атлетико» попытается взять реванш у «Челси» за поражение в первом матче (0:1).