Игрок команды Team Spirit Александр TORONTOTOKYO Хертек высказался о герое Kunkka и его слабых и сильных сторонах. По словам киберспортсмена, персонаж может достаточно хорошо стоять в стадии лейнинга, однако его винрейт низкий из-за того, что героя зачастую берут коллективы, которые не знают что именно с ним делать. Этими мыслями геймер поделился в интервью на Twitch.

Kunkka стоит любую линию, и у него большой нетворс. Однако на нем надо уметь хорошо играть. Думаю, у него маленький винрейт, потому что его брали не лучшие команды. У лучших команд с Kunkka, скорее всего, все нормально по винрейту

Ранее менеджер команды Alliance по Dota 2 Мария Гунина рассказала о деталях регистрации на Dota Pro Circuit 2021 для коллективов. По её словам, слот принадлежит именно тому человеку, который оформлял заявку на регистрацию на турнир, именно поэтому, если слот принадлежит организации, то она может изменить хоть пять игроков состава.